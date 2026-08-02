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SPTS: SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

28.91 USD 0.02 (0.07%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс SPTS за сегодня изменился на -0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.90, а максимальная — 28.92.

Следите за динамикой SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций SPTS сегодня?

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) сегодня оценивается на уровне 28.91. Инструмент торгуется в пределах 28.90 - 28.92, вчерашнее закрытие составило 28.93, а торговый объем достиг 510. Всю динамику можно отследить на ценовом графике SPTS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF?

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 28.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.36% и USD. Отслеживайте движения SPTS на графике в реальном времени.

Как купить акции SPTS?

Вы можете купить акции SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) по текущей цене 28.91. Ордера обычно размещаются около 28.91 или 29.21, тогда как 510 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения SPTS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции SPTS?

Инвестирование в SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 28.87 - 29.40 и текущей цены 28.91. Многие сравнивают 0.14% и -1.26% перед размещением ордеров на 28.91 или 29.21. Изучайте ежедневные изменения цены SPTS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF?

Самая высокая цена SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) за последний год составила 29.40. Акции заметно колебались в пределах 28.87 - 29.40, сравнение с 28.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF?

Самая низкая цена SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) за год составила 28.87. Сравнение с текущими 28.91 и 28.87 - 29.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения SPTS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций SPTS?

В прошлом SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.93 и -1.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.90 28.92
Годовой диапазон
28.87 29.40
Предыдущее закрытие
28.93
Open
28.91
Bid
28.91
Ask
29.21
Low
28.90
High
28.92
Объем
510
Дневное изменение
-0.07%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-1.26%
Годовое изменение
-1.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%