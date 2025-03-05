КотировкиРазделы
SPDW
SPDW: SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

42.80 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SPDW за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.68, а максимальная — 42.87.

Дневной диапазон
42.68 42.87
Годовой диапазон
32.31 42.88
Предыдущее закрытие
42.88
Open
42.87
Bid
42.80
Ask
43.10
Low
42.68
High
42.87
Объем
5.118 K
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
4.04%
6-месячное изменение
17.52%
Годовое изменение
13.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.