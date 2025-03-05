Валюты / SPDW
SPDW: SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
42.80 USD 0.08 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPDW за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.68, а максимальная — 42.87.
Следите за динамикой SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SPDW
Дневной диапазон
42.68 42.87
Годовой диапазон
32.31 42.88
- Предыдущее закрытие
- 42.88
- Open
- 42.87
- Bid
- 42.80
- Ask
- 43.10
- Low
- 42.68
- High
- 42.87
- Объем
- 5.118 K
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 4.04%
- 6-месячное изменение
- 17.52%
- Годовое изменение
- 13.86%
