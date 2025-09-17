Валюты / SOBO
SOBO
28.25 USD 0.05 (0.18%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SOBO за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.10, а максимальная — 28.43.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
28.10 28.43
Годовой диапазон
21.17 28.43
- Предыдущее закрытие
- 28.20
- Open
- 28.23
- Bid
- 28.25
- Ask
- 28.55
- Low
- 28.10
- High
- 28.43
- Объем
- 681
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 11.05%
- Годовое изменение
- 27.37%
