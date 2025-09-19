Währungen / SOBO
SOBO
28.30 USD 0.03 (0.11%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SOBO hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.18 bis zu einem Hoch von 28.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
28.18 28.41
Jahresspanne
21.17 28.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.33
- Eröffnung
- 28.35
- Bid
- 28.30
- Ask
- 28.60
- Tief
- 28.18
- Hoch
- 28.41
- Volumen
- 759
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 2.35%
- 6-Monatsänderung
- 11.24%
- Jahresänderung
- 27.59%
