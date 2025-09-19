KurseKategorien
Währungen / SOBO
SOBO

28.30 USD 0.03 (0.11%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SOBO hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.18 bis zu einem Hoch von 28.41 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
28.18 28.41
Jahresspanne
21.17 28.43
Vorheriger Schlusskurs
28.33
Eröffnung
28.35
Bid
28.30
Ask
28.60
Tief
28.18
Hoch
28.41
Volumen
759
Tagesänderung
-0.11%
Monatsänderung
2.35%
6-Monatsänderung
11.24%
Jahresänderung
27.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K