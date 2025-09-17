Валюты / SERV
SERV
12.11 USD 0.10 (0.82%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SERV за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.62, а максимальная — 12.36.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
11.62 12.36
Годовой диапазон
4.66 24.35
- Предыдущее закрытие
- 12.21
- Open
- 12.30
- Bid
- 12.11
- Ask
- 12.41
- Low
- 11.62
- High
- 12.36
- Объем
- 10.297 K
- Дневное изменение
- -0.82%
- Месячное изменение
- 15.11%
- 6-месячное изменение
- 107.36%
- Годовое изменение
- 48.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.