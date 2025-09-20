시세섹션
통화 / SERV
SERV

13.98 USD 1.14 (8.88%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SERV 환율이 오늘 8.88%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.94이고 고가는 15.31이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
12.94 15.31
년간 변동
4.66 24.35
이전 종가
12.84
시가
13.04
Bid
13.98
Ask
14.28
저가
12.94
고가
15.31
볼륨
48.136 K
일일 변동
8.88%
월 변동
32.89%
6개월 변동
139.38%
년간 변동율
70.90%
20 9월, 토요일