SELX: Semilux International Ltd

1.15 USD 0.02 (1.77%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SELX за сегодня изменился на 1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.10, а максимальная — 1.15.

Следите за динамикой Semilux International Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.10 1.15
Годовой диапазон
0.85 1.87
Предыдущее закрытие
1.13
Open
1.13
Bid
1.15
Ask
1.45
Low
1.10
High
1.15
Объем
23
Дневное изменение
1.77%
Месячное изменение
3.60%
6-месячное изменение
-8.00%
Годовое изменение
-1.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.