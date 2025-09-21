Valute / SELX
SELX: Semilux International Ltd
1.12 USD 0.01 (0.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SELX ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.10 e ad un massimo di 1.16.
Segui le dinamiche di Semilux International Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.10 1.16
Intervallo Annuale
0.85 1.87
- Chiusura Precedente
- 1.13
- Apertura
- 1.10
- Bid
- 1.12
- Ask
- 1.42
- Minimo
- 1.10
- Massimo
- 1.16
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- -0.88%
- Variazione Mensile
- 0.90%
- Variazione Semestrale
- -10.40%
- Variazione Annuale
- -4.27%
21 settembre, domenica