QuotazioniSezioni
Valute / SELX
Tornare a Azioni

SELX: Semilux International Ltd

1.12 USD 0.01 (0.88%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SELX ha avuto una variazione del -0.88% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.10 e ad un massimo di 1.16.

Segui le dinamiche di Semilux International Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
1.10 1.16
Intervallo Annuale
0.85 1.87
Chiusura Precedente
1.13
Apertura
1.10
Bid
1.12
Ask
1.42
Minimo
1.10
Massimo
1.16
Volume
10
Variazione giornaliera
-0.88%
Variazione Mensile
0.90%
Variazione Semestrale
-10.40%
Variazione Annuale
-4.27%
21 settembre, domenica