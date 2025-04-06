Валюты / SELF
SELF: Global Self Storage Inc
5.08 USD 0.13 (2.50%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SELF за сегодня изменился на -2.50%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.08, а максимальная — 5.19.
Следите за динамикой Global Self Storage Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.08 5.19
Годовой диапазон
4.78 5.89
- Предыдущее закрытие
- 5.21
- Open
- 5.18
- Bid
- 5.08
- Ask
- 5.38
- Low
- 5.08
- High
- 5.19
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- -2.50%
- Месячное изменение
- -7.30%
- 6-месячное изменение
- 0.59%
- Годовое изменение
- -1.93%
