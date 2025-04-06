Währungen / SELF
SELF: Global Self Storage Inc
5.11 USD 0.05 (0.99%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SELF hat sich für heute um 0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.10 bis zu einem Hoch von 5.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global Self Storage Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.10 5.13
Jahresspanne
4.78 5.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.06
- Eröffnung
- 5.13
- Bid
- 5.11
- Ask
- 5.41
- Tief
- 5.10
- Hoch
- 5.13
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.99%
- Monatsänderung
- -6.75%
- 6-Monatsänderung
- 1.19%
- Jahresänderung
- -1.35%
