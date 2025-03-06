Валюты / RYAM
RYAM: Rayonier Advanced Materials Inc
6.61 USD 0.06 (0.92%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RYAM за сегодня изменился на 0.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.53, а максимальная — 6.69.
Следите за динамикой Rayonier Advanced Materials Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RYAM
- Is the Options Market Predicting a Spike in Rayonier Advanced Materials Stock?
- Top 2 Materials Stocks That May Fall Off A Cliff In Q3 - Critical Metals (NASDAQ:CRML), Enerflex (NYSE:EFXT)
- Rayonier Advanced Materials files trade petitions against Brazil, Norway
- RYAM Q2 2025 slides: Weak quarter leads to lowered guidance, growth plan unveiled
- Rayonier Advanced Materials (RYAM) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Rayonier Advanced Materials earnings missed by $5.21, revenue fell short of estimates
- International Paper Q2 Earnings Miss Estimates, Sales Increase Y/Y
- Rayonier Advanced Materials, GranBio to explore SAF facility in Georgia
- International Paper (IP) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Smurfit Westrock Q2 Earnings Fall Short of Estimates, Sales Surge Y/Y
- Smurfit Westrock (SW) Q2 Earnings Lag Estimates
- Top Piotroski-Graham Long Term Value Portfolio: Mid-Year 2025 Selections
- Rayonier Advanced Materials: Tariff Fears Overdone, Initiate With Strong Buy (RYAM)
- RYAM and Verso Energy Sign New MoU to Advance e-SAF and CO ‚‚ Utilization Project in Jesup, Georgia
- ProPetro at 15th Annual East Coast IDEAS Conference: Strategic Growth and Innovation
- RYAM to Present at 15th Annual East Coast IDEAS Investor Conference on June 11
- RYAM Senior Management to Present at Upcoming Boston Equity Conferences
- Tuesday’s Insider Activity: Key Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Rayonier Advanced Materials CEO acquires $249,879 in stock
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio For April - Arq (NASDAQ:ARQ), Northern Technologies (NASDAQ:NTIC)
- Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
6.53 6.69
Годовой диапазон
3.45 10.28
- Предыдущее закрытие
- 6.55
- Open
- 6.60
- Bid
- 6.61
- Ask
- 6.91
- Low
- 6.53
- High
- 6.69
- Объем
- 662
- Дневное изменение
- 0.92%
- Месячное изменение
- 20.62%
- 6-месячное изменение
- 15.96%
- Годовое изменение
- -22.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.