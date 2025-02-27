Валюты / RVMDW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RVMDW: Revolution Medicines Inc - Warrant
0.3400 USD 0.0500 (12.82%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RVMDW за сегодня изменился на -12.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.3300, а максимальная — 0.3800.
Следите за динамикой Revolution Medicines Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.3300 0.3800
Годовой диапазон
0.0305 0.8000
- Предыдущее закрытие
- 0.3900
- Open
- 0.3300
- Bid
- 0.3400
- Ask
- 0.3430
- Low
- 0.3300
- High
- 0.3800
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- -12.82%
- Месячное изменение
- 104.33%
- 6-месячное изменение
- 571.94%
- Годовое изменение
- 129.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.