KurseKategorien
Währungen / RVMDW
Zurück zum Aktien

RVMDW: Revolution Medicines Inc - Warrant

0.3000 USD 0.0000 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RVMDW hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.2846 bis zu einem Hoch von 0.3000 gehandelt.

Verfolgen Sie die Revolution Medicines Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RVMDW News

Tagesspanne
0.2846 0.3000
Jahresspanne
0.0305 0.8000
Vorheriger Schlusskurs
0.3000
Eröffnung
0.2846
Bid
0.3000
Ask
0.3030
Tief
0.2846
Hoch
0.3000
Volumen
12
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
80.29%
6-Monatsänderung
492.89%
Jahresänderung
102.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K