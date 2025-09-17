Валюты / RAVE
RAVE: Rave Restaurant Group Inc
3.56 USD 0.03 (0.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RAVE за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.40, а максимальная — 3.60.
Следите за динамикой Rave Restaurant Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.40 3.60
Годовой диапазон
2.00 3.65
- Предыдущее закрытие
- 3.59
- Open
- 3.45
- Bid
- 3.56
- Ask
- 3.86
- Low
- 3.40
- High
- 3.60
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 8.54%
- 6-месячное изменение
- 32.84%
- Годовое изменение
- 75.37%
