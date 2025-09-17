КотировкиРазделы
Валюты / RAVE
RAVE: Rave Restaurant Group Inc

3.56 USD 0.03 (0.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RAVE за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.40, а максимальная — 3.60.

Дневной диапазон
3.40 3.60
Годовой диапазон
2.00 3.65
Предыдущее закрытие
3.59
Open
3.45
Bid
3.56
Ask
3.86
Low
3.40
High
3.60
Объем
111
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
8.54%
6-месячное изменение
32.84%
Годовое изменение
75.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.