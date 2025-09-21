Valute / RAVE
RAVE: Rave Restaurant Group Inc
3.60 USD 0.10 (2.86%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RAVE ha avuto una variazione del 2.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.47 e ad un massimo di 3.60.
Segui le dinamiche di Rave Restaurant Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.47 3.60
Intervallo Annuale
2.00 3.65
- Chiusura Precedente
- 3.50
- Apertura
- 3.60
- Bid
- 3.60
- Ask
- 3.90
- Minimo
- 3.47
- Massimo
- 3.60
- Volume
- 156
- Variazione giornaliera
- 2.86%
- Variazione Mensile
- 9.76%
- Variazione Semestrale
- 34.33%
- Variazione Annuale
- 77.34%
21 settembre, domenica