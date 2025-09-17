Валюты / QVCC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QVCC: QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068
10.72 USD 0.15 (1.42%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QVCC за сегодня изменился на 1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.38, а максимальная — 10.82.
Следите за динамикой QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.38 10.82
Годовой диапазон
7.42 13.97
- Предыдущее закрытие
- 10.57
- Open
- 10.40
- Bid
- 10.72
- Ask
- 11.02
- Low
- 10.38
- High
- 10.82
- Объем
- 124
- Дневное изменение
- 1.42%
- Месячное изменение
- 7.96%
- 6-месячное изменение
- 8.28%
- Годовое изменение
- -19.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.