QVCC: QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068
10.97 USD 0.11 (1.01%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QVCC ha avuto una variazione del 1.01% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.71 e ad un massimo di 10.99.
Segui le dinamiche di QVC Inc 6.250% Senior Secured Notes due 2068. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
10.71 10.99
Intervallo Annuale
7.42 13.97
- Chiusura Precedente
- 10.86
- Apertura
- 10.95
- Bid
- 10.97
- Ask
- 11.27
- Minimo
- 10.71
- Massimo
- 10.99
- Volume
- 82
- Variazione giornaliera
- 1.01%
- Variazione Mensile
- 10.47%
- Variazione Semestrale
- 10.81%
- Variazione Annuale
- -17.58%
21 settembre, domenica