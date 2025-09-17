КотировкиРазделы
QETH
QETH

44.79 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QETH за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.14, а максимальная — 44.94.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
44.14 44.94
Годовой диапазон
14.57 48.44
Предыдущее закрытие
44.78
Open
44.79
Bid
44.79
Ask
45.09
Low
44.14
High
44.94
Объем
142
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
4.48%
6-месячное изменение
139.26%
Годовое изменение
71.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.