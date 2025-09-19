Währungen / QETH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QETH
44.71 USD 1.09 (2.38%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QETH hat sich für heute um -2.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.39 bis zu einem Hoch von 45.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
44.39 45.23
Jahresspanne
14.57 48.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.80
- Eröffnung
- 45.12
- Bid
- 44.71
- Ask
- 45.01
- Tief
- 44.39
- Hoch
- 45.23
- Volumen
- 293
- Tagesänderung
- -2.38%
- Monatsänderung
- 4.29%
- 6-Monatsänderung
- 138.84%
- Jahresänderung
- 71.17%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K