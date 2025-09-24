Валюты / PSA-PQ
PSA-PQ: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
16.88 USD 0.03 (0.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSA-PQ за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.85, а максимальная — 16.94.
Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.85 16.94
Годовой диапазон
15.30 16.99
- Предыдущее закрытие
- 16.91
- Open
- 16.86
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- Low
- 16.85
- High
- 16.94
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 5.50%
- 6-месячное изменение
- 6.30%
- Годовое изменение
- 6.30%
