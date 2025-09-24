КотировкиРазделы
PSA-PQ: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a

16.88 USD 0.03 (0.18%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PSA-PQ за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.85, а максимальная — 16.94.

Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
16.85 16.94
Годовой диапазон
15.30 16.99
Предыдущее закрытие
16.91
Open
16.86
Bid
16.88
Ask
17.18
Low
16.85
High
16.94
Объем
100
Дневное изменение
-0.18%
Месячное изменение
5.50%
6-месячное изменение
6.30%
Годовое изменение
6.30%
