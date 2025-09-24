Valute / PSA-PQ
PSA-PQ: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
16.88 USD 0.03 (0.18%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PSA-PQ ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.85 e ad un massimo di 16.94.
Segui le dinamiche di Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
16.85 16.94
Intervallo Annuale
15.30 16.99
- Chiusura Precedente
- 16.91
- Apertura
- 16.86
- Bid
- 16.88
- Ask
- 17.18
- Minimo
- 16.85
- Massimo
- 16.94
- Volume
- 100
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- 5.50%
- Variazione Semestrale
- 6.30%
- Variazione Annuale
- 6.30%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%