Валюты / PSA-PL
PSA-PL: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
19.66 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PSA-PL за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.58, а максимальная — 19.66.
Следите за динамикой Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
19.58 19.66
Годовой диапазон
18.02 19.98
- Предыдущее закрытие
- 19.67
- Open
- 19.58
- Bid
- 19.66
- Ask
- 19.96
- Low
- 19.58
- High
- 19.66
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 5.53%
- 6-месячное изменение
- 4.24%
- Годовое изменение
- 4.24%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%