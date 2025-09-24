货币 / PSA-PL
PSA-PL: Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a
19.66 USD 0.01 (0.05%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PSA-PL汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点19.58和高点19.66进行交易。
关注Public Storage Depositary Shares Each Representing 1/1,000 of a动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
19.58 19.66
年范围
18.02 19.98
- 前一天收盘价
- 19.67
- 开盘价
- 19.58
- 卖价
- 19.66
- 买价
- 19.96
- 最低价
- 19.58
- 最高价
- 19.66
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 5.53%
- 6个月变化
- 4.24%
- 年变化
- 4.24%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%