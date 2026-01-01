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PID: Invesco International Dividend Achievers ETF

22.96 USD 0.10 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PID за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.89, а максимальная — 22.99.

Следите за динамикой Invesco International Dividend Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PID сегодня?

Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) сегодня оценивается на уровне 22.96. Инструмент торгуется в пределах 22.89 - 22.99, вчерашнее закрытие составило 23.06, а торговый объем достиг 243. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PID в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco International Dividend Achievers ETF?

Invesco International Dividend Achievers ETF в настоящее время оценивается в 22.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения PID на графике в реальном времени.

Как купить акции PID?

Вы можете купить акции Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) по текущей цене 22.96. Ордера обычно размещаются около 22.96 или 23.26, тогда как 243 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PID на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PID?

Инвестирование в Invesco International Dividend Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 21.00 - 23.76 и текущей цены 22.96. Многие сравнивают -1.29% и -2.21% перед размещением ордеров на 22.96 или 23.26. Изучайте ежедневные изменения цены PID на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco International Dividend Achievers ETF?

Самая высокая цена Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) за последний год составила 23.76. Акции заметно колебались в пределах 21.00 - 23.76, сравнение с 23.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco International Dividend Achievers ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco International Dividend Achievers ETF?

Самая низкая цена Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) за год составила 21.00. Сравнение с текущими 22.96 и 21.00 - 23.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PID во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PID?

В прошлом Invesco International Dividend Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.06 и 8.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.89 22.99
Годовой диапазон
21.00 23.76
Предыдущее закрытие
23.06
Open
22.99
Bid
22.96
Ask
23.26
Low
22.89
High
22.99
Объем
243
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
-1.29%
6-месячное изменение
-2.21%
Годовое изменение
8.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%