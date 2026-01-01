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PID: Invesco International Dividend Achievers ETF
Курс PID за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.89, а максимальная — 22.99.
Следите за динамикой Invesco International Dividend Achievers ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PID сегодня?
Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) сегодня оценивается на уровне 22.96. Инструмент торгуется в пределах 22.89 - 22.99, вчерашнее закрытие составило 23.06, а торговый объем достиг 243. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PID в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco International Dividend Achievers ETF?
Invesco International Dividend Achievers ETF в настоящее время оценивается в 22.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.10% и USD. Отслеживайте движения PID на графике в реальном времени.
Как купить акции PID?
Вы можете купить акции Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) по текущей цене 22.96. Ордера обычно размещаются около 22.96 или 23.26, тогда как 243 и -0.13% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PID на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PID?
Инвестирование в Invesco International Dividend Achievers ETF предполагает учет годового диапазона 21.00 - 23.76 и текущей цены 22.96. Многие сравнивают -1.29% и -2.21% перед размещением ордеров на 22.96 или 23.26. Изучайте ежедневные изменения цены PID на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco International Dividend Achievers ETF?
Самая высокая цена Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) за последний год составила 23.76. Акции заметно колебались в пределах 21.00 - 23.76, сравнение с 23.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco International Dividend Achievers ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco International Dividend Achievers ETF?
Самая низкая цена Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) за год составила 21.00. Сравнение с текущими 22.96 и 21.00 - 23.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PID во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PID?
В прошлом Invesco International Dividend Achievers ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.06 и 8.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.06
- Open
- 22.99
- Bid
- 22.96
- Ask
- 23.26
- Low
- 22.89
- High
- 22.99
- Объем
- 243
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- -1.29%
- 6-месячное изменение
- -2.21%
- Годовое изменение
- 8.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%