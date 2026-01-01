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PID: Invesco International Dividend Achievers ETF

22.92 USD 0.04 (0.17%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PID汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点22.88和高点23.00进行交易。

关注Invesco International Dividend Achievers ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PID新闻

常见问题解答

PID股票今天的价格是多少？

Invesco International Dividend Achievers ETF股票今天的定价为22.92。它在22.88 - 23.00范围内交易，昨天的收盘价为22.96，交易量达到94。PID的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco International Dividend Achievers ETF股票是否支付股息？

Invesco International Dividend Achievers ETF目前的价值为22.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.91%和USD。实时查看图表以跟踪PID走势。

如何购买PID股票？

您可以以22.92的当前价格购买Invesco International Dividend Achievers ETF股票。订单通常设置在22.92或23.22附近，而94和-0.13%显示市场活动。立即关注PID的实时图表更新。

如何投资PID股票？

投资Invesco International Dividend Achievers ETF需要考虑年度范围21.00 - 23.76和当前价格22.92。许多人在以22.92或23.22下订单之前，会比较-1.46%和。实时查看PID价格图表，了解每日变化。

Invesco International Dividend Achievers ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco International Dividend Achievers ETF的最高价格是23.76。在21.00 - 23.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco International Dividend Achievers ETF的绩效。

Invesco International Dividend Achievers ETF股票的最低价格是多少？

Invesco International Dividend Achievers ETF（PID）的最低价格为21.00。将其与当前的22.92和21.00 - 23.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PID在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PID股票是什么时候拆分的？

Invesco International Dividend Achievers ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.96和7.91%中可见。

日范围
22.88 23.00
年范围
21.00 23.76
前一天收盘价
22.96
开盘价
22.95
卖价
22.92
买价
23.22
最低价
22.88
最高价
23.00
交易量
94
日变化
-0.17%
月变化
-1.46%
6个月变化
-2.39%
年变化
7.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%