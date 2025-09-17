КотировкиРазделы
PHH

0.45 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PHH за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.44, а максимальная — 0.46.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.44 0.46
Годовой диапазон
0.41 41.37
Предыдущее закрытие
0.45
Open
0.44
Bid
0.45
Ask
0.75
Low
0.44
High
0.46
Объем
358
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-10.00%
6-месячное изменение
-96.25%
Годовое изменение
-95.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.