PHH

0.51 USD 0.02 (4.08%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PHH ha avuto una variazione del 4.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.47 e ad un massimo di 0.51.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.47 0.51
Intervallo Annuale
0.41 41.37
Chiusura Precedente
0.49
Apertura
0.48
Bid
0.51
Ask
0.81
Minimo
0.47
Massimo
0.51
Volume
254
Variazione giornaliera
4.08%
Variazione Mensile
2.00%
Variazione Semestrale
-95.75%
Variazione Annuale
-95.30%
21 settembre, domenica