PFFL: ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due Se

9.11 USD 0.04 (0.44%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFFL за сегодня изменился на 0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.04, а максимальная — 9.11.

Следите за динамикой ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due Se. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
9.04 9.11
Годовой диапазон
7.62 11.00
Предыдущее закрытие
9.07
Open
9.04
Bid
9.11
Ask
9.41
Low
9.04
High
9.11
Объем
14
Дневное изменение
0.44%
Месячное изменение
5.20%
6-месячное изменение
6.67%
Годовое изменение
-14.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.