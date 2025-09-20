Valute / PFFL
PFFL: ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due Se
8.99 USD 0.11 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PFFL ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.99 e ad un massimo di 8.99.
Segui le dinamiche di ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due Se. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
8.99 8.99
Intervallo Annuale
7.62 11.00
- Chiusura Precedente
- 9.10
- Apertura
- 8.99
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Minimo
- 8.99
- Massimo
- 8.99
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -1.21%
- Variazione Mensile
- 3.81%
- Variazione Semestrale
- 5.27%
- Variazione Annuale
- -15.67%
20 settembre, sabato