PFFL: ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due Se

8.99 USD 0.11 (1.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PFFL ha avuto una variazione del -1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.99 e ad un massimo di 8.99.

Segui le dinamiche di ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged Preferred Stock Index ETN due Se. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
8.99 8.99
Intervallo Annuale
7.62 11.00
Chiusura Precedente
9.10
Apertura
8.99
Bid
8.99
Ask
9.29
Minimo
8.99
Massimo
8.99
Volume
2
Variazione giornaliera
-1.21%
Variazione Mensile
3.81%
Variazione Semestrale
5.27%
Variazione Annuale
-15.67%
20 settembre, sabato