PED: Pedevco Corp
0.60 USD 0.01 (1.69%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PED за сегодня изменился на 1.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.59, а максимальная — 0.60.
Следите за динамикой Pedevco Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.59 0.60
Годовой диапазон
0.47 1.04
- Предыдущее закрытие
- 0.59
- Open
- 0.59
- Bid
- 0.60
- Ask
- 0.90
- Low
- 0.59
- High
- 0.60
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 1.69%
- Месячное изменение
- -3.23%
- 6-месячное изменение
- -15.49%
- Годовое изменение
- -36.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.