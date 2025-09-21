Valute / PED
PED: Pedevco Corp
0.59 USD 0.01 (1.67%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PED ha avuto una variazione del -1.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.59 e ad un massimo di 0.61.
Segui le dinamiche di Pedevco Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.59 0.61
Intervallo Annuale
0.47 1.04
- Chiusura Precedente
- 0.60
- Apertura
- 0.61
- Bid
- 0.59
- Ask
- 0.89
- Minimo
- 0.59
- Massimo
- 0.61
- Volume
- 67
- Variazione giornaliera
- -1.67%
- Variazione Mensile
- -4.84%
- Variazione Semestrale
- -16.90%
- Variazione Annuale
- -37.89%
21 settembre, domenica