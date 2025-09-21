QuotazioniSezioni
Valute / PED
Tornare a Azioni

PED: Pedevco Corp

0.59 USD 0.01 (1.67%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PED ha avuto una variazione del -1.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.59 e ad un massimo di 0.61.

Segui le dinamiche di Pedevco Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.59 0.61
Intervallo Annuale
0.47 1.04
Chiusura Precedente
0.60
Apertura
0.61
Bid
0.59
Ask
0.89
Minimo
0.59
Massimo
0.61
Volume
67
Variazione giornaliera
-1.67%
Variazione Mensile
-4.84%
Variazione Semestrale
-16.90%
Variazione Annuale
-37.89%
21 settembre, domenica