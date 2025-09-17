Валюты / PCLA
PCLA
0.50 USD 0.02 (3.85%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCLA за сегодня изменился на -3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.49, а максимальная — 0.52.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.49 0.52
Годовой диапазон
0.37 9.80
- Предыдущее закрытие
- 0.52
- Open
- 0.50
- Bid
- 0.50
- Ask
- 0.80
- Low
- 0.49
- High
- 0.52
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- -3.85%
- Месячное изменение
- 2.04%
- 6-месячное изменение
- -15.25%
- Годовое изменение
- -87.50%
