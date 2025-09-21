QuotazioniSezioni
Valute / PCLA
Tornare a Azioni

PCLA

0.50 USD 0.01 (2.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PCLA ha avuto una variazione del 2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.47 e ad un massimo di 0.50.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
0.47 0.50
Intervallo Annuale
0.37 9.80
Chiusura Precedente
0.49
Apertura
0.50
Bid
0.50
Ask
0.80
Minimo
0.47
Massimo
0.50
Volume
114
Variazione giornaliera
2.04%
Variazione Mensile
2.04%
Variazione Semestrale
-15.25%
Variazione Annuale
-87.50%
21 settembre, domenica