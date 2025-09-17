Валюты / OMSE
OMSE
5.40 USD 0.22 (4.25%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OMSE за сегодня изменился на 4.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.14, а максимальная — 5.45.
Курс OMSE за сегодня изменился на 4.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.14, а максимальная — 5.45.
Дневной диапазон
5.14 5.45
Годовой диапазон
5.14 9.86
- Предыдущее закрытие
- 5.18
- Open
- 5.30
- Bid
- 5.40
- Ask
- 5.70
- Low
- 5.14
- High
- 5.45
- Объем
- 65
- Дневное изменение
- 4.25%
- Месячное изменение
- -16.67%
- 6-месячное изменение
- -32.50%
- Годовое изменение
- -32.50%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.