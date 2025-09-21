Valute / OMSE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OMSE
4.93 USD 0.27 (5.19%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OMSE ha avuto una variazione del -5.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.91 e ad un massimo di 5.21.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
4.91 5.21
Intervallo Annuale
4.91 9.86
- Chiusura Precedente
- 5.20
- Apertura
- 5.12
- Bid
- 4.93
- Ask
- 5.23
- Minimo
- 4.91
- Massimo
- 5.21
- Volume
- 110
- Variazione giornaliera
- -5.19%
- Variazione Mensile
- -23.92%
- Variazione Semestrale
- -38.38%
- Variazione Annuale
- -38.38%
21 settembre, domenica