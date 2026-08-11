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OCTZ: TrueShares Structured Outcome (October) ETF
Курс OCTZ за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.89, а максимальная — 46.91.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (October) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OCTZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) сегодня оценивается на уровне 46.91. Инструмент торгуется в пределах 46.89 - 46.91, вчерашнее закрытие составило 46.86, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (October) ETF?
TrueShares Structured Outcome (October) ETF в настоящее время оценивается в 46.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.60% и USD. Отслеживайте движения OCTZ на графике в реальном времени.
Как купить акции OCTZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) по текущей цене 46.91. Ордера обычно размещаются около 46.91 или 47.21, тогда как 5 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OCTZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (October) ETF предполагает учет годового диапазона 40.24 - 46.94 и текущей цены 46.91. Многие сравнивают 2.20% и 10.51% перед размещением ордеров на 46.91 или 47.21. Изучайте ежедневные изменения цены OCTZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (October) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) за последний год составила 46.94. Акции заметно колебались в пределах 40.24 - 46.94, сравнение с 46.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (October) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (October) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) за год составила 40.24. Сравнение с текущими 46.91 и 40.24 - 46.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OCTZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (October) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.86 и 12.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.86
- Open
- 46.89
- Bid
- 46.91
- Ask
- 47.21
- Low
- 46.89
- High
- 46.91
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.20%
- 6-месячное изменение
- 10.51%
- Годовое изменение
- 12.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%