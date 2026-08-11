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OCTZ: TrueShares Structured Outcome (October) ETF

46.91 USD 0.05 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OCTZ за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.89, а максимальная — 46.91.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (October) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OCTZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) сегодня оценивается на уровне 46.91. Инструмент торгуется в пределах 46.89 - 46.91, вчерашнее закрытие составило 46.86, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (October) ETF?

TrueShares Structured Outcome (October) ETF в настоящее время оценивается в 46.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.60% и USD. Отслеживайте движения OCTZ на графике в реальном времени.

Как купить акции OCTZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) по текущей цене 46.91. Ордера обычно размещаются около 46.91 или 47.21, тогда как 5 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OCTZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (October) ETF предполагает учет годового диапазона 40.24 - 46.94 и текущей цены 46.91. Многие сравнивают 2.20% и 10.51% перед размещением ордеров на 46.91 или 47.21. Изучайте ежедневные изменения цены OCTZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (October) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) за последний год составила 46.94. Акции заметно колебались в пределах 40.24 - 46.94, сравнение с 46.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (October) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (October) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) за год составила 40.24. Сравнение с текущими 46.91 и 40.24 - 46.94 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OCTZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (October) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.86 и 12.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.89 46.91
Годовой диапазон
40.24 46.94
Предыдущее закрытие
46.86
Open
46.89
Bid
46.91
Ask
47.21
Low
46.89
High
46.91
Объем
5
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
2.20%
6-месячное изменение
10.51%
Годовое изменение
12.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%