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OCTZ: TrueShares Structured Outcome (October) ETF

46.77 USD 0.14 (0.30%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OCTZ汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点46.77和高点46.98进行交易。

关注TrueShares Structured Outcome (October) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OCTZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (October) ETF股票今天的定价为46.77。它在46.77 - 46.98范围内交易，昨天的收盘价为46.91，交易量达到19。OCTZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (October) ETF股票是否支付股息？

TrueShares Structured Outcome (October) ETF目前的价值为46.77。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.27%和USD。实时查看图表以跟踪OCTZ走势。

如何购买OCTZ股票？

您可以以46.77的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (October) ETF股票。订单通常设置在46.77或47.07附近，而19和-0.45%显示市场活动。立即关注OCTZ的实时图表更新。

如何投资OCTZ股票？

投资TrueShares Structured Outcome (October) ETF需要考虑年度范围40.24 - 46.98和当前价格46.77。许多人在以46.77或47.07下订单之前，会比较1.90%和。实时查看OCTZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (October) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (October) ETF的最高价格是46.98。在40.24 - 46.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (October) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (October) ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (October) ETF（OCTZ）的最低价格为40.24。将其与当前的46.77和40.24 - 46.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OCTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OCTZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Structured Outcome (October) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.91和12.27%中可见。

日范围
46.77 46.98
年范围
40.24 46.98
前一天收盘价
46.91
开盘价
46.98
卖价
46.77
买价
47.07
最低价
46.77
最高价
46.98
交易量
19
日变化
-0.30%
月变化
1.90%
6个月变化
10.18%
年变化
12.27%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%