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OCTH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -

24.15 USD 0.05 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OCTH за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.15, а максимальная — 24.15.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OCTH сегодня?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) сегодня оценивается на уровне 24.15. Инструмент торгуется в пределах 24.15 - 24.15, вчерашнее закрытие составило 24.10, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.67% и USD. Отслеживайте движения OCTH на графике в реальном времени.

Как купить акции OCTH?

Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) по текущей цене 24.15. Ордера обычно размещаются около 24.15 или 24.45, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OCTH?

Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.41 - 24.39 и текущей цены 24.15. Многие сравнивают 0.12% и 0.46% перед размещением ордеров на 24.15 или 24.45. Изучайте ежедневные изменения цены OCTH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?

Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) за последний год составила 24.39. Акции заметно колебались в пределах 23.41 - 24.39, сравнение с 24.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?

Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) за год составила 23.41. Сравнение с текущими 24.15 и 23.41 - 24.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OCTH?

В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.10 и 0.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.15 24.15
Годовой диапазон
23.41 24.39
Предыдущее закрытие
24.10
Open
24.15
Bid
24.15
Ask
24.45
Low
24.15
High
24.15
Объем
2
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
0.46%
Годовое изменение
0.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%