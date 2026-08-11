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OCTH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -
Курс OCTH за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.15, а максимальная — 24.15.
Следите за динамикой Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OCTH сегодня?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) сегодня оценивается на уровне 24.15. Инструмент торгуется в пределах 24.15 - 24.15, вчерашнее закрытие составило 24.10, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?
Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - в настоящее время оценивается в 24.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.67% и USD. Отслеживайте движения OCTH на графике в реальном времени.
Как купить акции OCTH?
Вы можете купить акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) по текущей цене 24.15. Ордера обычно размещаются около 24.15 или 24.45, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OCTH?
Инвестирование в Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - предполагает учет годового диапазона 23.41 - 24.39 и текущей цены 24.15. Многие сравнивают 0.12% и 0.46% перед размещением ордеров на 24.15 или 24.45. Изучайте ежедневные изменения цены OCTH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?
Самая высокая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) за последний год составила 24.39. Акции заметно колебались в пределах 23.41 - 24.39, сравнение с 24.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -?
Самая низкая цена Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - (OCTH) за год составила 23.41. Сравнение с текущими 24.15 и 23.41 - 24.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OCTH?
В прошлом Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.10 и 0.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.10
- Open
- 24.15
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Low
- 24.15
- High
- 24.15
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- 0.46%
- Годовое изменение
- 0.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%