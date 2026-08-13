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OCTH: Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -

24.10 USD 0.05 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OCTH汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点24.10和高点24.16进行交易。

关注Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OCTH股票今天的价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -股票今天的定价为24.10。它在24.10 - 24.16范围内交易，昨天的收盘价为24.15，交易量达到9。OCTH的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -股票是否支付股息？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -目前的价值为24.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.46%和USD。实时查看图表以跟踪OCTH走势。

如何购买OCTH股票？

您可以以24.10的当前价格购买Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -股票。订单通常设置在24.10或24.40附近，而9和-0.25%显示市场活动。立即关注OCTH的实时图表更新。

如何投资OCTH股票？

投资Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -需要考虑年度范围23.41 - 24.39和当前价格24.10。许多人在以24.10或24.40下订单之前，会比较-0.08%和。实时查看OCTH价格图表，了解每日变化。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -的最高价格是24.39。在23.41 - 24.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -的绩效。

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -股票的最低价格是多少？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -（OCTH）的最低价格为23.41。将其与当前的24.10和23.41 - 24.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OCTH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OCTH股票是什么时候拆分的？

Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 20 Barrier ETF -历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.15和0.46%中可见。

日范围
24.10 24.16
年范围
23.41 24.39
前一天收盘价
24.15
开盘价
24.16
卖价
24.10
买价
24.40
最低价
24.10
最高价
24.16
交易量
9
日变化
-0.21%
月变化
-0.08%
6个月变化
0.25%
年变化
0.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%