Валюты / NAMI
NAMI
1.09 USD 0.02 (1.80%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NAMI за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.08, а максимальная — 1.13.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.08 1.13
Годовой диапазон
0.86 7.75
- Предыдущее закрытие
- 1.11
- Open
- 1.08
- Bid
- 1.09
- Ask
- 1.39
- Low
- 1.08
- High
- 1.13
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -1.80%
- Месячное изменение
- -3.54%
- 6-месячное изменение
- -62.28%
- Годовое изменение
- -74.65%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.