NAMI
1.11 USD 0.03 (2.78%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NAMI ha avuto una variazione del 2.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.07 e ad un massimo di 1.11.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.07 1.11
Intervallo Annuale
0.86 7.75
- Chiusura Precedente
- 1.08
- Apertura
- 1.08
- Bid
- 1.11
- Ask
- 1.41
- Minimo
- 1.07
- Massimo
- 1.11
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- 2.78%
- Variazione Mensile
- -1.77%
- Variazione Semestrale
- -61.59%
- Variazione Annuale
- -74.19%
21 settembre, domenica