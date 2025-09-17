КотировкиРазделы
Валюты / MSGY
MSGY

14.48 USD 0.33 (2.33%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MSGY за сегодня изменился на 2.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.88, а максимальная — 14.50.

Дневной диапазон
13.88 14.50
Годовой диапазон
3.83 18.68
Предыдущее закрытие
14.15
Open
14.15
Bid
14.48
Ask
14.78
Low
13.88
High
14.50
Объем
89
Дневное изменение
2.33%
Месячное изменение
12.25%
6-месячное изменение
238.32%
Годовое изменение
238.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.