MSGY

16.00 USD 0.32 (2.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MSGY ha avuto una variazione del 2.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.46 e ad un massimo di 16.27.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
15.46 16.27
Intervallo Annuale
3.83 18.68
Chiusura Precedente
15.68
Apertura
15.50
Bid
16.00
Ask
16.30
Minimo
15.46
Massimo
16.27
Volume
94
Variazione giornaliera
2.04%
Variazione Mensile
24.03%
Variazione Semestrale
273.83%
Variazione Annuale
273.83%
21 settembre, domenica