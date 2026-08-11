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MOOD: Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

44.25 USD 0.23 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MOOD за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.19, а максимальная — 44.25.

Следите за динамикой Relative Sentiment Tactical Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MOOD сегодня?

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) сегодня оценивается на уровне 44.25. Инструмент торгуется в пределах 44.19 - 44.25, вчерашнее закрытие составило 44.02, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MOOD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Relative Sentiment Tactical Allocation ETF?

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF в настоящее время оценивается в 44.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.37% и USD. Отслеживайте движения MOOD на графике в реальном времени.

Как купить акции MOOD?

Вы можете купить акции Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) по текущей цене 44.25. Ордера обычно размещаются около 44.25 или 44.55, тогда как 6 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MOOD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MOOD?

Инвестирование в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 34.41 - 44.89 и текущей цены 44.25. Многие сравнивают 1.86% и 1.79% перед размещением ордеров на 44.25 или 44.55. Изучайте ежедневные изменения цены MOOD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Relative Sentiment Tactical Allocation ETF?

Самая высокая цена Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) за последний год составила 44.89. Акции заметно колебались в пределах 34.41 - 44.89, сравнение с 44.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Relative Sentiment Tactical Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Relative Sentiment Tactical Allocation ETF?

Самая низкая цена Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) за год составила 34.41. Сравнение с текущими 44.25 и 34.41 - 44.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MOOD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MOOD?

В прошлом Relative Sentiment Tactical Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.02 и 28.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.19 44.25
Годовой диапазон
34.41 44.89
Предыдущее закрытие
44.02
Open
44.20
Bid
44.25
Ask
44.55
Low
44.19
High
44.25
Объем
6
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
1.86%
6-месячное изменение
1.79%
Годовое изменение
28.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%