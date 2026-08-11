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MOOD: Relative Sentiment Tactical Allocation ETF
Курс MOOD за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.19, а максимальная — 44.25.
Следите за динамикой Relative Sentiment Tactical Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MOOD сегодня?
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) сегодня оценивается на уровне 44.25. Инструмент торгуется в пределах 44.19 - 44.25, вчерашнее закрытие составило 44.02, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MOOD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Relative Sentiment Tactical Allocation ETF?
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF в настоящее время оценивается в 44.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.37% и USD. Отслеживайте движения MOOD на графике в реальном времени.
Как купить акции MOOD?
Вы можете купить акции Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) по текущей цене 44.25. Ордера обычно размещаются около 44.25 или 44.55, тогда как 6 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MOOD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MOOD?
Инвестирование в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 34.41 - 44.89 и текущей цены 44.25. Многие сравнивают 1.86% и 1.79% перед размещением ордеров на 44.25 или 44.55. Изучайте ежедневные изменения цены MOOD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Relative Sentiment Tactical Allocation ETF?
Самая высокая цена Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) за последний год составила 44.89. Акции заметно колебались в пределах 34.41 - 44.89, сравнение с 44.02 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Relative Sentiment Tactical Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Relative Sentiment Tactical Allocation ETF?
Самая низкая цена Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) за год составила 34.41. Сравнение с текущими 44.25 и 34.41 - 44.89 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MOOD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MOOD?
В прошлом Relative Sentiment Tactical Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.02 и 28.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.02
- Open
- 44.20
- Bid
- 44.25
- Ask
- 44.55
- Low
- 44.19
- High
- 44.25
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- 1.79%
- Годовое изменение
- 28.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%