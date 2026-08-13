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MOOD: Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

44.35 USD 0.10 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MOOD汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点44.32和高点44.46进行交易。

关注Relative Sentiment Tactical Allocation ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MOOD股票今天的价格是多少？

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF股票今天的定价为44.35。它在44.32 - 44.46范围内交易，昨天的收盘价为44.25，交易量达到33。MOOD的实时价格图表显示了这些更新。

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF股票是否支付股息？

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF目前的价值为44.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.66%和USD。实时查看图表以跟踪MOOD走势。

如何购买MOOD股票？

您可以以44.35的当前价格购买Relative Sentiment Tactical Allocation ETF股票。订单通常设置在44.35或44.65附近，而33和0.00%显示市场活动。立即关注MOOD的实时图表更新。

如何投资MOOD股票？

投资Relative Sentiment Tactical Allocation ETF需要考虑年度范围34.41 - 44.89和当前价格44.35。许多人在以44.35或44.65下订单之前，会比较2.09%和。实时查看MOOD价格图表，了解每日变化。

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Relative Sentiment Tactical Allocation ETF的最高价格是44.89。在34.41 - 44.89内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Relative Sentiment Tactical Allocation ETF的绩效。

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF股票的最低价格是多少？

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF（MOOD）的最低价格为34.41。将其与当前的44.35和34.41 - 44.89进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MOOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MOOD股票是什么时候拆分的？

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.25和28.66%中可见。

日范围
44.32 44.46
年范围
34.41 44.89
前一天收盘价
44.25
开盘价
44.35
卖价
44.35
买价
44.65
最低价
44.32
最高价
44.46
交易量
33
日变化
0.23%
月变化
2.09%
6个月变化
2.02%
年变化
28.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%