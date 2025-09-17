Валюты / MBBC
MBBC: MARATHON BANCORP INC
10.27 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MBBC за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.25, а максимальная — 10.30.
Следите за динамикой MARATHON BANCORP INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
10.25 10.30
Годовой диапазон
9.90 11.50
- Предыдущее закрытие
- 10.25
- Open
- 10.29
- Bid
- 10.27
- Ask
- 10.57
- Low
- 10.25
- High
- 10.30
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- -0.77%
- 6-месячное изменение
- -10.70%
- Годовое изменение
- -10.70%
