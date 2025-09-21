QuotazioniSezioni
MBBC: MARATHON BANCORP INC

10.48 USD 0.13 (1.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MBBC ha avuto una variazione del 1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.40 e ad un massimo di 10.48.

Segui le dinamiche di MARATHON BANCORP INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.40 10.48
Intervallo Annuale
9.90 11.50
Chiusura Precedente
10.35
Apertura
10.40
Bid
10.48
Ask
10.78
Minimo
10.40
Massimo
10.48
Volume
8
Variazione giornaliera
1.26%
Variazione Mensile
1.26%
Variazione Semestrale
-8.87%
Variazione Annuale
-8.87%
21 settembre, domenica