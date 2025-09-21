Valute / MBBC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MBBC: MARATHON BANCORP INC
10.48 USD 0.13 (1.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MBBC ha avuto una variazione del 1.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.40 e ad un massimo di 10.48.
Segui le dinamiche di MARATHON BANCORP INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.40 10.48
Intervallo Annuale
9.90 11.50
- Chiusura Precedente
- 10.35
- Apertura
- 10.40
- Bid
- 10.48
- Ask
- 10.78
- Minimo
- 10.40
- Massimo
- 10.48
- Volume
- 8
- Variazione giornaliera
- 1.26%
- Variazione Mensile
- 1.26%
- Variazione Semestrale
- -8.87%
- Variazione Annuale
- -8.87%
21 settembre, domenica