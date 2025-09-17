Валюты / MB
MB: MB
9.94 USD 0.56 (5.33%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MB за сегодня изменился на -5.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.82, а максимальная — 10.11.
Следите за динамикой MB. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.82 10.11
Годовой диапазон
2.73 43.90
- Предыдущее закрытие
- 10.50
- Open
- 10.04
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Low
- 9.82
- High
- 10.11
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- -5.33%
- Месячное изменение
- -3.02%
- 6-месячное изменение
- 158.85%
- Годовое изменение
- -72.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.