Währungen / MB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MB: MB
9.67 USD 0.27 (2.87%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MB hat sich für heute um 2.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.54 bis zu einem Hoch von 9.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die MB-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.54 9.99
Jahresspanne
2.73 43.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.40
- Eröffnung
- 9.99
- Bid
- 9.67
- Ask
- 9.97
- Tief
- 9.54
- Hoch
- 9.99
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 2.87%
- Monatsänderung
- -5.66%
- 6-Monatsänderung
- 151.82%
- Jahresänderung
- -73.72%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K