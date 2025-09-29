- Обзор рынка
MAA-PI: Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative
Курс MAA-PI за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.44, а максимальная — 55.44.
Следите за динамикой Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MAA-PI сегодня?
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative (MAA-PI) сегодня оценивается на уровне 55.44. Инструмент торгуется в пределах 0.34%, вчерашнее закрытие составило 55.25, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MAA-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative?
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative в настоящее время оценивается в 55.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.63% и USD. Отслеживайте движения MAA-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции MAA-PI?
Вы можете купить акции Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative (MAA-PI) по текущей цене 55.44. Ордера обычно размещаются около 55.44 или 55.74, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MAA-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MAA-PI?
Инвестирование в Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative предполагает учет годового диапазона 52.42 - 57.55 и текущей цены 55.44. Многие сравнивают -3.67% и 2.63% перед размещением ордеров на 55.44 или 55.74. Изучайте ежедневные изменения цены MAA-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC.?
Самая высокая цена MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. (MAA-PI) за последний год составила 57.55. Акции заметно колебались в пределах 52.42 - 57.55, сравнение с 55.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC.?
Самая низкая цена MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC. (MAA-PI) за год составила 52.42. Сравнение с текущими 55.44 и 52.42 - 57.55 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MAA-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MAA-PI?
В прошлом Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Cumulative проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.25 и 2.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.25
- Open
- 55.44
- Bid
- 55.44
- Ask
- 55.74
- Low
- 55.44
- High
- 55.44
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- -3.67%
- 6-месячное изменение
- 2.63%
- Годовое изменение
- 2.63%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%